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Тюменец ограбил магазин, чтобы уехать в Москву

Происшествия, 17:00 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин. Угрожая продавцу кухонным ножом, мужчина похитил из кассы деньги. На них он рассчитывал уехать в Москву, сообщает УМВД Тюменской области.

Проверка установила, что мужчина зашел в магазин на улице Республики. Осмотрев помещение, злоумышленник решил вернуться через некоторое время. Он тщательно продумал алгоритм действий, надел куртку с капюшоном и вооружился кухонным ножом. Угрожая расправой продавцу, он схватил девушку за шею и открыл кассовый аппарат. Похитив 20 тыс. рублей, мужчина скрылся.

По записи с камер видеонаблюдения правоохранители составили ориентировку на подозреваемого. Оперативники задержали 30-летнего безработного тюменца. Мужчина пояснил, что на преступление его толкнуло отсутствие денег. Злоумышленник рассчитывал заполучить более крупную сумму, чтобы уехать в Москву.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# разбойное нападение , уголовное дело

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