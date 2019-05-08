В Нефтеюганске попытка суицида завершилась эвакуацией со льдины

86.mchs.gov.ru 86.mchs.gov.ru

Мужчину, пытавшегося совершить самоубийство спасли в Нефтеюганске 7 мая, сообщает ГУ МЧС России по Югре.

В 5 часов 2 минуты в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина спрыгнул с моста в р. Юганская Обь. "Мужчина жив, лежит на льдине и ему требуется помощь", - сообщил звонивший.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, ГИМС, скорой помощи, администрации города.

Добраться до пострадавшего было затруднительно из-за ледяных торосов. Мужчина находился в 120 м от берега. Пострадавшего доставил общественный спасатель. Он добрался на резиновой лодке до пострадавшего по свободному ото льда участку реки, пересадил его в лодку и дотащил на максимально возможное расстояние к берегу. Помощь в спасении добровольцу оказал пожарный. Заместитель начальника службы пожаротушения 6 отряда ФПС, используя спасательную веревку и лестницу-палку, помог доставить пострадавшего на берег. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

Что заставило мужчину спрыгнуть с моста выясняют сотрудники полиции. По заверениям медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.