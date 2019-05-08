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В Нижневартовске из-за дорожной аварии водитель до смерти избил оппонента

Происшествия, 11:14 08 мая 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Обстоятельства смерти мужчины в Нижневартовске устанавливают следователи управления СКР по Югре, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 30 апреля на автомобильной парковке рядом с бизнес-центром, расположенном в ТРЦ "Югра Молл", произошло ДТП с участием двух автомобилей. По версии следствия, между водителями случился конфликт, во время которого 26-летний мужчина избил второго водителя. 51-летний потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого подозреваемый задержан, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Нижневартовским городским судом обвиняемый заключен под стражу.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти жизнь потерпевшего не удалось, мужчина скончался в больнице. Материалы уголовного дела поступили в следственный отдел по Нижневартовску. Действия обвиняемого будут переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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# ДТП , Нижневартовск , следователи , следственный комитет , убийство

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