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За пьяную езду жителя Уватского района оштрафовали на двести тысяч рублей

Происшествия, 12:53 08 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 210 тыс. рублей за пьяную езду оштрафован житель с. Демьянское Уватского района. В марте 2017 года мужчину уже оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 23 марта 2019 года мужчина дома пил водку, а потом на автомобиле знакомого Volkswagen Polo поехал в гости к другу.

На обратном пути водителю попался автопатруль. При проверке документов у мужчины были выявлены признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 210 тыс. рублей и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# прокуратура , пьяная езда , суд , Уватский район , уголовное дело , штрафы

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