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Около четырех тысяч детей родилось в Тюмени с начала года

Общество, 17:38 08 мая 2019

severpost.ru | Фото: severpost.ru

3 тыс. 984 младенца родилось в Тюмени за четыре месяца 2019 года, сообщает администрация города.

Только в апреле на свет появились 969 новорожденных.

С января по апрель брак заключили 393 пары.

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# браки , ЗАГС , новорожденные

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