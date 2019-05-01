Активные тюменцы навели порядок на детской площадке

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Активисты тюменского "Отряда добрых дел" публикуют в сети фотографии до и после уборки мусора во дворах и на природе. На данный момент в инициативной группе 10 человек.

"Мы организовались 16 апреля этого года. Я провела субботник у себя в Луговом, где постоянно скапливается много мусора, который никто не убирает. Потратила всего пару часов. С этого все и началось. Цель не в том, чтобы идти и убирать мусор в городе, а показать на своем примере, что это не стыдно и не зазорно. Если в городе есть проблемные места, не надо ждать, когда кто-то придет и все уберет. Мы хотим, чтобы люди не ограничивались возмущенными постами в соцсетях, а сами проявляли инициативу", - рассказала Елена Зайцева.

Активисты провели субботник на детской площадке между домами по ул. Механическая, 27 и Салтыкова-Щедрина, 3. Ее много лет никто не убирает, потому что ни одна из управляющих компаний, обслуживающие эти дома, не признает ее своей, сообщает "Вслух.ру".