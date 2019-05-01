Тоболяки отличились на всероссийском турнире по панкратиону

| Фото: vk.com/kdm_tob | Фото: vk.com/kdm_tob

Тоболяки Равиль Коробов и Александр Лонготкин завоевали золотые медали всероссийского турнира по панкратиону "Кубок Александра Невского" в Санкт-Петербурге, сообщает администрация Тобольска.

Соревнования являлись отборочным турниром для дальнейшего участия в первенстве и чемпионате Европы и Мира - 2019. Спортсмены спорили за награды в личном зачете в дисциплинах "Панкратион Атлима" и "Панкратион".

Кроме золотых медалей, на счету тоболяков есть и другие награды. Данил Ищук стал серебряным призером, а Илья Томилов бронзовым.