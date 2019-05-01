Более двух тысяч жителей Тюменского района примут участие в "Российском азимуте"

| Фото: пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут" состоятся в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 18 мая, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

На старт выйдут более двух тысяч жителей из всех муниципальных образований района: представители администраций, спортсмены, руководители предприятий и учреждений района, школьники.

"Российский азимут" - самые масштабные и многочисленные соревнованиями по спортивному ориентированию, не имеющие аналогов в данном виде спорта в мире. В России его популярность близка к "Лыжне России" и "Кроссу нации". В 2019 году участниками "Азимута" станут 74 региона, около 100 тысяч граждан России.