  • 14 мая 201914.05.2019вторник
  • USD65,4703
    EUR73,5231
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер северный

Более двух тысяч жителей Тюменского района примут участие в "Российском азимуте"

Спорт, 08:07 14 мая 2019

пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут" состоятся в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 18 мая, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

На старт выйдут более двух тысяч жителей из всех муниципальных образований района: представители администраций, спортсмены, руководители предприятий и учреждений района, школьники.

"Российский азимут" - самые масштабные и многочисленные соревнованиями по спортивному ориентированию, не имеющие аналогов в данном виде спорта в мире. В России его популярность близка к "Лыжне России" и "Кроссу нации". В 2019 году участниками "Азимута" станут 74 региона, около 100 тысяч граждан России.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Российский азимут , спортивное ориентирование , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:39 14.05.2019Российские хоккеисты всухую обыграли чехов на ЧМ-2019
09:04 14.05.2019Тюменцев вызвали в сборную России по мини-футболу
08:07 14.05.2019Более двух тысяч жителей Тюменского района примут участие в "Российском азимуте"
18:21 13.05.2019Тоболяки отличились на всероссийском турнире по панкратиону