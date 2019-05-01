Тюменцы смогут узнать анонимно свой ВИЧ-статус на Цветном бульваре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на Цветном бульваре 18 мая. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Лосева.

18 мая на Цветном бульваре — возле цирка — развернется большое мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Оно продлится с 12 до 18 часов.

Здесь жители и гости областной столицы могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. На Цветном бульваре в этот день также планируют установить палатки здоровья, где желающие смогут пройти обследование на онкозаболевания. Специалисты расскажут тюменцам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, раздадут листовки с полезной информацией.

Отметим, 19 мая отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут во многих городах страны.

Инна Пахомова