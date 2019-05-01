Людей из аэропорта Рощино и здания железнодорожного вокзала эвакуировали
Эвакуация людей из здания аэропорта Рощино и железнодорожного вокзала прошла 13 мая.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.
"Железнодорожный вокзал и аэропорт Рощино эвакуированы в связи с анонимными сообщениями о бесхозных предметах", - уточнил он.
Ранее стало известно, что пять торговых центров Тюмени эвакуированы. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении бесхозных предметов. Людей спешно вывели из ТЦ: "Сити-Молл", "Кристалл", "Солнечный", "Вояж".
Около всех объектов дежурят сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области.
В настоящее время полицейские и кинологи с собаками проверяют все поступившие сигналы.
Задержек авиарейсов, судя по онлайн-табло аэропорта, нет.