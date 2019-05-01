  • 13 мая 201913.05.2019понедельник
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

Людей из аэропорта Рощино и здания железнодорожного вокзала эвакуировали

Происшествия, 16:50 13 мая 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Эвакуация людей из здания аэропорта Рощино и железнодорожного вокзала прошла 13 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы управления МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

"Железнодорожный вокзал и аэропорт Рощино эвакуированы в связи с анонимными сообщениями о бесхозных предметах", - уточнил он.

Ранее стало известно, что пять торговых центров Тюмени эвакуированы. В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении бесхозных предметов. Людей спешно вывели из ТЦ: "Сити-Молл", "Кристалл", "Солнечный", "Вояж".

Около всех объектов дежурят сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области.

В настоящее время полицейские и кинологи с собаками проверяют все поступившие сигналы.

Задержек авиарейсов, судя по онлайн-табло аэропорта, нет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , железнодорожный вокзал , полиция , Рощино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:50 13.05.2019Людей из аэропорта Рощино и здания железнодорожного вокзала эвакуировали
16:32 13.05.2019На пожаре в Югре погибла пенсионерка
16:12 13.05.2019Пять тюменских торговых центров эвакуированы
15:27 13.05.2019Жительница Голышманово отдала деньги мошенникам за съемную квартиру