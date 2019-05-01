Российские хоккеисты всухую обыграли чехов на ЧМ-2019

| Фото: fhr.ru | Фото: fhr.ru

Со счетом 3:0 завершилась встреча сборной России и команды Чехии на чемпионате мира, сообщает Федерация хоккея России.

В каждом из периодов матча российская сборная отметилась заброшенной шайбой. Стартовую двадцатиминутку команды провели в равной борьбе, моменты поочередно возникали то у одних, то у других ворот. Автором первого гола стал Сергей Андронов, который на четырнадцатой минуте в касание расстрелял ворота чехов, Динар Хафизуллин и Никита Нестеров ассистировали нашему нападающему в том эпизоде. Соперники до первого перерыва имели несколько неплохих возможностей сравнять счет на табло, основную опасность несли их контратаки, однако Андрей Василевский, с первых минут занявший место в воротах россиян, действовал безошибочно.

Второй период целиком остался за сборной России: команда создавала острые моменты, много комбинировала и бросала по воротам соперников. Для сравнения, во втором игровом отрезке россияне нанесли 15 бросков, в первом - только пять. Гол Никиты Гусева в середине двадцатиминутки стал вполне закономерным развитием событий. Наша сборная провела красивую атаку: Кучеров вывел Гусева на ворота, тот в свою очередь уверенно переиграл Бартошака. На второй перерыв российская команда ушла, ведя в счете 2:0.

В начале третьей двадцатиминутки чехи добавили в активности и создали россиянам некоторые сложности, но от броска Якуба Враны нашу сборную уберегла перекладина, от броска Зогоны – штанга, а от всех остальных – Андрей Василевский. В концовке встречи соперники заменили вратаря на полевого игрока, чем незамедлительно воспользовался Никита Зайцев. Защитник сборной России получил шайбу, броском из средней зоны поразил пустые ворота и установил окончательный счет матча - 3:0.

Следующая игра ЧМ-2019 с участием российской сборной пройдет 15 мая. Соперниками команды станут итальянцы.