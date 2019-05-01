Владельцам дач и частных домов напоминают о пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

30 административных протоколов составлено на жителей Заводоуковского округа и Упоровского района с начала действия особого противопожарного режима. Профилактическую работу с населением проводят сотрудники 25-го отряда ФПС по Тюменской области, сообщает региональное МЧС.

Инспекторы ежедневно проводят рейды в составе патрульно-контрольных групп. Во время встреч с собственниками частных домовладений и дачниками инспекторы рассказывают о мерах пожарной безопасности в особый пожароопасный период, административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара, напоминают номера телефонов экстренных служб.

Школьникам и воспитанникам детских садов пожарные рассказывают о правилах пожарной безопасности в быту, источниках повышенной опасности в доме, как себя нужно вести и куда звонить в случае пожара.

Как рассказал начальник 25-го отряда ФПС Алексей Катков, визиты в детские сады и школы стали регулярными.

"Важно детей научить этим правилам и строго соблюдать их на протяжении всей своей жизни. Чем чаще мы будем рассказывать об основных правилах пожарной безопасности, тем быстрее дети их запомнят. Взрослых, которые эти правила так и не уяснили, наказываем рублем. Инспекторы составили 30 административных протоколов на жителей Заводоуковского городского округа и Упоровского района", – отметил Алексей Катков.