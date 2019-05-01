Мошенники похитили у жительницы Ишима более двадцати тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших у женщины 23 тыс. рублей, разыскивают ишимские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Жительница Ишима на сайте, предлагающем потребительские кредиты, оставила заявку. С ней связался менеджер и заявил, что гражданке одобрен кредит, для открытия счета необходимо перечислить 4 тыс. 900 рублей. Потерпевшая совершила платеж. На следующий день снова позвонил неизвестный и сказал, что на счет гражданки наложен арест и для страхования необходимо перевести сумму в размере 13 тыс. рублей. Женщина снова сделала перевод. Подобным образом были совершены еще два платежа.

Когда неизвестный в очередной раз попросил оплатить некие услуги для получения кредита, заявительница попросила вернуть ей потраченные средства, но разговор прервался и больше на звонки никто не отвечал. После этого гражданка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.