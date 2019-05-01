Более тысячи гектаров пашни засеяли нижнетавдинские земледельцы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более одной тысячи гектаров или 4 % от запланированного объема засеяли земледельцы Нижнетавдинского района. Технические культуры - 310 га - посеяны в полном объеме, сообщает администрация муниципалитета.

По данным на 13 мая, ранневесеннее боронование проведено на площади более 33 тыс. га, это 93 % от плана.

Всего, в 2019 году планируется засеять 24 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 15 тыс. га яровой пшеницы. Кормовые культуры займут более 18 тыс. га, силосных культур более 2 тыс. га, картофеля 300 га.

Одними из первых к яровому севу приступили полеводы индивидуального предпринимателя Шабалина, Боброва, Шармазанова. Всего яровым севом заняты семь предприятий.