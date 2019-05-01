  • 14 мая 201914.05.2019вторник
  • USD65,4703
    EUR73,5231
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северный

Более тысячи гектаров пашни засеяли нижнетавдинские земледельцы

Экономика, 15:16 14 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более одной тысячи гектаров или 4 % от запланированного объема засеяли земледельцы Нижнетавдинского района. Технические культуры - 310 га - посеяны в полном объеме, сообщает администрация муниципалитета.

По данным на 13 мая, ранневесеннее боронование проведено на площади более 33 тыс. га, это 93 % от плана.

Всего, в 2019 году планируется засеять 24 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 15 тыс. га яровой пшеницы. Кормовые культуры займут более 18 тыс. га, силосных культур более 2 тыс. га, картофеля 300 га.

Одними из первых к яровому севу приступили полеводы индивидуального предпринимателя Шабалина, Боброва, Шармазанова. Всего яровым севом заняты семь предприятий.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Нижнетавдинский район , посевная кампания , сев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 14.05.2019Тюменских предпринимателей зовут на мастер-классы от спикеров "Деловой среды"
15:16 14.05.2019Более тысячи гектаров пашни засеяли нижнетавдинские земледельцы
14:21 14.05.2019Омаров: региону нужны предприниматели, занятые производстовом
15:16 13.05.2019Правительство России выделило дополнительные средства на обновление парка сельхозтехники