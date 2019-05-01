Координатор проекта "Городская среда" проинспектировал скверы и парки Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние четырех городских скверов и парков Тюмени, благоустроенных в рамках федерального партийного проекта "Городская среда" в 2018 году, проконтролировал координатор проекта, депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев.

"Наша задача - с представителями управы, администрации города осмотреть качество объектов, узнать, как они пережили зиму, выявить недостатки, услышать мнение жителей, - рассказал он. - Мнение удовлетворительное, в управах хорошо владеют ситуацией, детально знают об организованной системе видеонаблюдения и обеспечения безопасности, режиме уборки. Ранее мы проконтролировали 42 дворовых территории, благоустроенные в 2018 году. Жители отметили перемены к лучшему. Были две жалобы: пожилым людям мешает спать шум после 11 часов вечера с установленных площадок по мини-футболу. Решаем, что делать".

Сквер Александра Моисеенко благоустроили осенью 2018 года, с учетом пожеланий горожан и применением ряда новых для Тюмени решений.

"В сквере, например, предусмотрели оборудование для паркура - такого в городе больше нет, а также своеобразные уличные тренажеры, оборудовали цветные асфальтовые дорожки. Пошли навстречу студентам, которые попросили сделать так называемую сцену - многоуровневое сооружение, позволившее молодежи свободно разместиться и провести досуг", - пояснил заместитель главы города Максим Афанасьев.

За прошедшие месяцы в сквере не зафиксировали ни одного происшествия, связанного с вандализмом. Целы и растения, посаженные в соответствии с мнением экспертов, отметил руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт. Порядок помогают поддерживать камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный город".

Новое место отдыха появилось прошлой осенью и у жителей Восточного округа, где на месте пустыря, в ответ на обращения жителей, открыли сквер Льва Ровнина, высадили более тысячи деревьев и кустарников, открыли мемориальную зону, детские и спортивные площадки, скейт-парк. По словам руководителя управы Александра Сухомяткина, тюменцы высказались также за появление фонтана и сценической площадки.

"Есть договоренность с музыкальной школы о том, что в рамках репетиций и концертов в выходные дни дети будут выходить, репетировать и выступать для жителей микрорайона", - рассказал он.

В выходные дни горожане заполняют территорию экопарка Затюменский. Руководитель управы Калининского административного округа Тюмени Владимир Кильтау напомнил, что при разработке концепции постарались объединить пожелания представителей городских субкультур, в том числе представителей разных видов спорта.

"Вмешательство внутри парка - минимальное, ни одного дерева не вырублено, дополнительно высажены кустарники и деревья. Сооружения для активного отдыха вынесены в отдельную зону - две большие детские площадки, воркаут - площадка, велобаза, площадка для выгула собак, памп - трек. У парка установим стационарные торговые павильоны ", - перечислил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одним из центров притяжения горожан в праздничные дни в Центральном административном округе является сквер Петра Потапова. Осенью 2018 года здесь открыли памятник торпедному катеру "Комсомолец", идею выдвинули ветераны судостроительного завода.

"Люди говорят, что идея и реализация очень хорошие. На мемориальных плитах указаны фамилии работников завода, награжденных в годы Великой Отечественной войны, и этот список мы дополняем. Если родственники приезжают и рассказывают, что дед или отец трудились здесь в войну, мы вносим фамилию, было два таких случая", - рассказал руководитель управы Владислав Черкашин.

По его словам, объект профинансирован на средства партии "Единая Россия", часть работ оплатил меценат Михаил Вольфсон, к ее реализации подключились архитекторы из ТИУ.

Как отметил Сергей Медведев, реализация проекта "Городская среда" продолжится.

"В Тюмени в 2017 и в 2018 году он реализовывался за средства областного и городского бюджета. В 2019 году мы получим около 200 миллионов рублей федеральных средств. Планируется обустроить 52 дворовых территории и 15 общественных пространств. Всего в Тюмени предстоит привести в соответствие с нормативами 1,2 тысячи дворовых территорий", - уточнил он.

Татьяна Ковалева