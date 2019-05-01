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Максим Афанасьев претендует на пост мэра Тобольска

Политика, 14:54 14 мая 2019

пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Тюменский чиновник Максим Афанасьев выдвинул свою кандидатуру на пост главы города Тобольска. Информация о его самовыдвижении опубликована на сайте представительного органа власти города.

Документы в конкурсную комиссию города Тобольска он направил 13 мая. Сейчас они проверяются на соответствие законодательству.

Как сообщается на сайте Тобольской городской думы, прием документов продолжится до 20 мая, а конкурс по выбору главы города - 28 мая.

Пока Максим Афанасьев единственный кандидат, подавший документы для рассмотрения.

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# Максим Афанасьев , Тобольск , Тобольская городская дума

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