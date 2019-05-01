Максим Афанасьев претендует на пост мэра Тобольска

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Тюменский чиновник Максим Афанасьев выдвинул свою кандидатуру на пост главы города Тобольска. Информация о его самовыдвижении опубликована на сайте представительного органа власти города.

Документы в конкурсную комиссию города Тобольска он направил 13 мая. Сейчас они проверяются на соответствие законодательству.

Как сообщается на сайте Тобольской городской думы, прием документов продолжится до 20 мая, а конкурс по выбору главы города - 28 мая.

Пока Максим Афанасьев единственный кандидат, подавший документы для рассмотрения.