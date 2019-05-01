В аэропорту Тюмени построят комплекс для обслуживания аэробусов

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство ангарного комплекса для технического обслуживания двух воздушных судов в аэропорту Рощино. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения, сообщает пресс-служба ведомства.

Аэропорт Рощино, расположенный в 13 км к западу от Тюмени, - один из самых современных в России региональных транспортных узлов международного класса. Проектом предусмотрено расширение действующих площадок аэропорта и строительство новых зданий и сооружений, необходимых для проведения одновременного технического обслуживания двух узкофюзеляжных самолетов класса Airbus 320 и Airbus 321.

Проект будет реализован в два этапа. В ходе первого реконструируют технологический трубопровод "Склад-ГСМ-перрон": здесь будут вынесены и усилены участки трубопровода в районе площадки, где разместят новый ангарный комплекс. Также здесь построят дополнительные трубопроводы для транспортировки авиационного и дизельного топлива к новой площадке.

На втором этапе реализации проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано строительство производственных зданий и сооружений для технического обслуживания двух воздушных судов типа А320 и А321. В составе ангарного комплекса будет построено основное здание ангара, предангарная площадка с искусственным покрытием для маневрирования и стоянки воздушных судов, а также склад, блочно-модульная газовая котельная, трансформаторная подстанция, иные вспомогательные сооружения и инженерно-технические коммуникации.

Общая площадь комплекса составит более 18,8 тыс. кв. м. В связи с его сооружением планируется частичный перенос периметрового ограждения аэродромной площадки аэропорта "Рощино". При этом все работы будут идти в условиях действующего аэропорта, без прекращения полетов и обслуживания пассажиров.