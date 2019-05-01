Тюменский ковер нарисуют в "Ночь музеев"

| Фото: из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ВКонтакте | Фото: из группы "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" ВКонтакте

Арт-объект "Тюменский ковер" появится у входа в Музейный комплекс им. И. Я. Словцова в "Ночь музеев" 18 мая. Принять участие в его создании смогут все желающие. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал специалист Центра промыслов и ремесел Илья Киселев.

Яркий арт-объект появится на месте, где раньше стояла ладья из фильма "Тобол". В росписи примут участие представители фестиваля "Том Сойер Фест", автономной некоммерческой организации "Руками" и все желающие. Работать над ним начнут в 18 часов.

По словам Ильи Киселева, сначала на поверхности будет выполнен эскиз ковра мелом, затем подготовят необходимые материалы. Расписывать арт-объект решили акриловыми красками, которые используют в оформлении интерьеров. Ковер будет радовать горожан недолго — эту площадку часто задействуют под мероприятия.

Тюменский традиционный махровый ковер является одним из самобытных промыслов Сибири. Его история уходит корнями в XVII столетие. Ручное надомное ковроткачество было широко распространено в XVIII веке.

Инна Пахомова