Девять ишимских семей получили ключи от нового жилья

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Девять семей получили ключи от новых квартир в доме по ул. М. Садовая, 101 Ишима. Все они – переселенцы из ветхого и аварийного жилья, сообщает администрация города.

Глава Ишима Федор Шишкин сообщил, что Ишим – на первом месте в Тюменской области по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

"В городе досрочно была выполнена государственная программа в отношении домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, почти завершена муниципальная программа 2016 года. По желанию собственников им предоставляют квартиры в новостройках или выкупную стоимость жилья. В настоящее время еще 10 зданий получили статус непригодных для проживания – расселять их будут при наличии бюджетных средств", - рассказа Шишкин.