Александр Моор: INNOWEEK -2019 позволит по-новому взглянуть на бизнес

Архивное фото InnoWeek-2018, пресс-служба форума Архивное фото InnoWeek-2018, пресс-служба форума

Форум INNOWEEK -2019 , который стартует в Тюмени 21 мая, будет интересен не только научным сотрудникам, но и предпринимателям, молодым специалистам. Губернатор Александр Моор пригласил к участию всех жителей региона – видеообращение опубликовано в его официальных аккаунтах в ВКонтакте и Instagram.

"С 21 по 24 мая в Тюмени пройдет неделя инноваций. Это съезд новаторов, предпринимателей, которые в своем бизнесе используют самые современные технологии. На форуме пятьдесят молодых предпринимателей со всей страны представят свои проекты, их будут оценивать тридцать экспертов и инвесторов. Я приглашаю всех предпринимателей, молодых специалистов и жителей региона прийти на этот форум, ознакомиться с новейшими практиками в бизнесе. Уверен, что новые знания помогут вам в реализации стартапов", - заявил он.

Официальное открытие форума "Неделя инноваций Тюменской области - INNOWEEK-2019" запланировано на 22 мая в Тюменском технопарке. Гостей и участников приглашают на пленарное заседание: "Роль региональных экосистем в развитии инноваций". С докладами выступят представители Минэкономразвития, Фонда "Сколково" и другие федеральные эксперты. Здесь же объявят об открытии регионального представительства фонда "Сколково" в Тюмени.

А 23 мая состоится "Битва стартапов" по трем направлениям: "Сквозные цифровые технологии для госсектора", "Нефтегазодобыча и сервис", "Искусственный интеллект". Очная защита позволит выделить сильнейших.

Отдельный день форума будет посвящен технологиям виртуальной и дополненной реальности. Гости мероприятия смогут посетить выставку, на которой будут продемонстрированы самые последние технологические новинки в дополненной, виртуальной и смешанной реальности, в том числе нашумевший MagicLeap. Продолжится день отраслевыми секциями, предметом обсуждения станут вопросы внедрения VR/AR технологий в промышленном секторе, управлении персоналом, проектировании образовании и других сферах. К участию приглашаются представители IT-сообщества региона.

Участие в форуме бесплатное, регистрация на innoweek.ru.

Екатерина Исаева