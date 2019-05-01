Более тысячи тюменцев участвовали во Всероссийском дне посадки леса

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Более тысячи тюменцев собрались на центральном мероприятии региональной акции Всероссийского дня посадки леса 18 мая, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Акция проходила в Тюменском районе возле деревни Чаплык. На площади 8,4 га ее участниками высажено 37 тыс. сеянцев сибирской сосны.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова подчеркнула, что понять ценность лесов и оценить кропотливую работу специалистов лесного хозяйства можно только через личный опыт. "Человек никогда не станет наносить вред природе и нарушать закон, если привез на акцию свою семью и лично посадил несколько деревьев. Участвуя в акции, человек учится понимать свою ответственность", - рассказала она.

По словам заместителя директора ГКУ "Тюменьлес" Виктории Горшковой, территорию под посадку отвели там, где несколько лет назад выгорел лес.

"Необходимо восстановить эти лесные площади. После посадки мы проверим, все ли сеянцы прижились. Где нужно, проведем посадки повторно. Через восемь лет этот участок переведут в категорию земель, покрытых лесом", – сообщила Виктория Горшкова.

Напомним, что Всемирный день посадки леса проводится с 2011 года. В нем приняли участие более 40 тыс. жителей региона, посажено 846 га леса.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов рассказал, что с 2019 года в регионе реализуется проект "Сохранение лесов". "К 2024 году в лесном фонде области "Тюменская авиабаза" и арендаторы лесных участков восстановят семь тысяч гектаров. Объем лесовосстановления будет увеличен почти на 600 гектаров", – отметил Пуртов.