Последний школьный звонок прозвенит для пятисот выпускников Ишима

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

Для 500 одиннадцатиклассников Ишима последний школьный звонок прозвенит 22 мая, сообщает администрация города.

665 ребят заканчивают 9 класс и будут сдавать общий государственный экзамен, чтоб получить аттестат об основном общем образовании.

После торжественных линеек в школах все выпускники общей колонной пройдут от Привокзальной площади до городского парка. В традиционном шествии, посвященном празднику "Алые паруса", примут участие представители администрации Ишима. В городском парке для выпускников подготовлена праздничная развлекательная программа.

Основная этап итоговой аттестации выпускников будет проходить с 24 мая по 2 июля.