Клип на песню о форуме уральской молодежи собрал более 30 тысяч просмотров

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Музыкальный клип "Новое утро" на авторскую песню о форуме уральской молодежи УТРО-2019 сняли в Тюмени. В Сети видео появилось 17 мая и уже собрало более 33 тыс. просмотров.

В картине молодые тюменские актеры перевоплотились в персонажей с картин эпохи возрождения: "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Портрет молодого человека" Рафаэля Санти и "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли.

По сюжету компания ребят отправляется на форум "УТРО" в Тюмень, по пути они останавливаются на автозаправке, где девушка с жемчужной сережкой знакомится с кассиром, отягощенным рабочими буднями. Она предлагает ему присоединиться к ним: в дороге ребята поют песни, фотографируются, устраивают пикник у костра. В финале герои из Кургана приезжают в Тюмень и по титру становится понятно, что продолжение следует.

По словам продюсера клипа Алены Нечетовой, именно участники форума "УТРО" снимут продолжение. "История четверых жизнерадостных ребят еще не завершена: как следует из сюжета, кассир с автозаправки поехал на форум без регистрации. Но только после форума зритель узнает, чем закончилась история его знакомства. Принимать решение будут именно участники события: совместно с ними мы снимем продолжение", — рассказала она.

Режиссер видеоклипа Иван Кармацкий рассказал, что съемки продолжались всего два дня. Продуктивной работе способствовала слаженность команды: каждый знал о своих обязанностях. Над съемками работали девять человек, среди них локейшн-менеджер, техник, видеооператор, ассистенты оператора, реквизитор, визажист.

Ребята отметили, что выбор персонажей клипа соответствует новому фирменному стилю форума "УТРО-2019". В нем шедевры мировой живописи дополняют фрагменты фотографий, слоганы и образы промышленного Урала, что показывает уральскую молодежь не только рабочей, но и креативной, изобретательной, ищущей новые и нестандартные подходы к решениям вопросов.

Трек из клипа также создан тюменскими авторами: специально для форума композитор Кирилл Бородулев написал музыку. Авторы текста: Михаил Артемьев и Алексей Южаков. А исполнители: Илья Бархатов, Михаил Артемьев.

Клип можно посмотреть по ссылке в Youtube, а также с социальной сети ВКонтакте. Послушать и скачать песню можно будет на музыкальных сервисах в конце мая: Apple Music, BOOM, Deezer, Google Play Music, Zvooq и "Яндекс.Музыка".

Форум "УТРО-2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. В нем примут участие 1 тыс. 230 человек из шести регионов УФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала). Также к событию присоединяться 50 участников из других регионов России. Главной темой станет — креативный капитал. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф до 25 мая.