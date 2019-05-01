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Неадекватный тюменец побил семь автомобилей

Происшествия, 10:30 20 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

33-летний водитель на Lifan во дворе по ул. Пермякова, 62 побил семь автомобилей утром 20 мая, сообщает региональная ГИБДД.

Вначале он въехал в припаркованные SsangYong, Nissan Almera, "Волгу", две Toyota, Renault и LADA Vesta. После этого мужчина бросил свой автомобиль, сел в Renault с маркировкой "Яндекс такси", который был участником ДТП и уехал на нем.

В районе развязки улиц Пермякова и Федюнинского он въехал в заднюю часть Toyota. Затем выбежал из машины и стал бить рукой по патрульному автомобилю ДПС, стоявшему в соседнем ряду. Автоинспекторы задержали убегающего водителя, для его успокоения пришлось надеть ему наручники.

Показания освидетельствования на алкотестере у водителя составили 0,05 мг/алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. От прохождения медицинского освидетельствования в наркодиспансере и освидетельствования на состояние наркотического опьянения автомобилист отказался.

Ранее он не задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. В 2018 году привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку. Обстоятельства инцидента выясняются.

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# ГИБДД , ДТП

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