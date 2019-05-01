В ямальском селе построят новую лыжную базу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новую лыжную базу построят в с. Толька Красноселькупского района до 2024 года, сообщает правительство Ямала.

Пропускная способность базы составит 35 человек в смену. Будет устроен спортивный зал на 10 человек, столы для настольного тенниса и площадка для спортивного туризма, где одновременно смогут заниматься до 30 человек. Общая площадь здания составит более 277 кв. метров.

"Сейчас в Тольке есть семь спортивных сооружений: четыре спортивных зала, две спортивные площадки и лыжная база, которая будет выведена из эксплуатации в 2019 году из-за технического несоответствия. База нужна жителям села, которые занимаются лыжными видами спорта", - отметил директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов.

Обеспеченность спортивными объектами в с. Толька составляет 55%. Строительство новой лыжной базы с дополнительным спортзалом, площадкой для игры в настольный теннис и площадкой для занятий спортивным туризмом позволит обеспечить жителей села спортивными сооружениями на 77%.