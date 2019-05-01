Более полутора тысяч бюджетных мест откроют в ТюмГУ в новом учебном году

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Более 1,5 тыс. бюджетных мест в рамках различных программ образования откроют для абитуриентов Тюменского государственного университета в 2019 году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Например, на очной форме бакалавриата/специалитета предусмотрено 897 бюджетных мест; на заочной форме – 86; на очной форме магистратуры – 518; на заочной форме – 139 мест.

Новые программы ТюмГУ появятся в бакалавриате и магистратуре. В бакалавриате реализуют направление "Зарубежное регионоведение", в магистратуре программа на английском языке ""Математическая биология и биоинформатика" ("Mathematical Biology and Bioinformatics")", в Финансово-экономическом институте стартуют две новые магистерские программы – "Цифровая экономика" и "Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса", в СоцГуме - магистратура "Историческая урбанистика", в Институте психологии и педагогики – "Практическая педагогика" и международная магистерская программа "Управление и инновации в образовании".

Все первокурсники 2019 года начнут учиться по индивидуальным образовательным траекториям в рамках новой образовательной модели ТюмГУ. Для удобства абитуриентов в университете созданы и работают электронные сервисы, которые могут обеспечить комфортную процедуру подачи документов: личный кабинет абитуриента, сайт, электронная очередь (также предварительная запись на сайте).

Информация об этапах кампании, сроках подачи документов, приказах на зачисление здесь.