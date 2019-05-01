  • 21 мая 201921.05.2019вторник
  • USD64,4888
    EUR71,9631
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-западный

Более полутора тысяч бюджетных мест откроют в ТюмГУ в новом учебном году

Общество, 13:04 21 мая 2019

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Более 1,5 тыс. бюджетных мест в рамках различных программ образования откроют для абитуриентов Тюменского государственного университета в 2019 году, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Например, на очной форме бакалавриата/специалитета предусмотрено 897 бюджетных мест; на заочной форме – 86; на очной форме магистратуры – 518; на заочной форме – 139 мест.

Новые программы ТюмГУ появятся в бакалавриате и магистратуре. В бакалавриате реализуют направление "Зарубежное регионоведение", в магистратуре программа на английском языке ""Математическая биология и биоинформатика" ("Mathematical Biology and Bioinformatics")", в Финансово-экономическом институте стартуют две новые магистерские программы – "Цифровая экономика" и "Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса", в СоцГуме - магистратура "Историческая урбанистика", в Институте психологии и педагогики – "Практическая педагогика" и международная магистерская программа "Управление и инновации в образовании".

Все первокурсники 2019 года начнут учиться по индивидуальным образовательным траекториям в рамках новой образовательной модели ТюмГУ. Для удобства абитуриентов в университете созданы и работают электронные сервисы, которые могут обеспечить комфортную процедуру подачи документов: личный кабинет абитуриента, сайт, электронная очередь (также предварительная запись на сайте).

Информация об этапах кампании, сроках подачи документов, приказах на зачисление здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# абитуриенты , магистратура , программы , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 21.05.2019Для девяносто шести выпускников Тюменского кадетского училище прозвенит последний звонок
13:04 21.05.2019Более полутора тысяч бюджетных мест откроют в ТюмГУ в новом учебном году
12:31 21.05.2019Энергетики приступили к ремонту установок и ЛЭП
12:20 21.05.2019Названы победители "Зарницы" в Исетском районе