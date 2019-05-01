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Для девяносто шести выпускников Тюменского кадетского училище прозвенит последний звонок

Общество, 13:37 21 мая 2019

Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Для 96 кадетов Тюменского президентского кадетского училища 23 мая прозвенит последний звонок.

На плацу учебного заведения соберутся будущие выпускники, их родители, а также офицерско-преподавательский состав и кадеты. Одиннадцатиклассников поздравят представитель совета родителей и пятиклассники.

Кульминацией праздника станет "Кадетский вальс". Выпускники закружатся в парах с приглашенными школьницами и студентками. Выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. После получения аттестата о полном среднем образовании многие планируют поступать в высшие учебные заведения.

Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в пресс-службе Тюменского президентского кадетского училища, выпуск этого года – второй по счету. В 2018 году заведение окончил 91 кадет. 89 выпускников стали студентами вузов, в том числе военных, - 49, еще 20 кадетов стали курсантами ТВВИКУ.

Тюменское президентское кадетское училище | Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Ирина Кургузова

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# последний звонок , Тюменское президентское кадетское училище

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