Для девяносто шести выпускников Тюменского кадетского училище прозвенит последний звонок
Для 96 кадетов Тюменского президентского кадетского училища 23 мая прозвенит последний звонок.
На плацу учебного заведения соберутся будущие выпускники, их родители, а также офицерско-преподавательский состав и кадеты. Одиннадцатиклассников поздравят представитель совета родителей и пятиклассники.
Кульминацией праздника станет "Кадетский вальс". Выпускники закружатся в парах с приглашенными школьницами и студентками. Выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. После получения аттестата о полном среднем образовании многие планируют поступать в высшие учебные заведения.
Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в пресс-службе Тюменского президентского кадетского училища, выпуск этого года – второй по счету. В 2018 году заведение окончил 91 кадет. 89 выпускников стали студентами вузов, в том числе военных, - 49, еще 20 кадетов стали курсантами ТВВИКУ.
Ирина Кургузова