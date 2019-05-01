В Тюмени подведут итоги фестиваля "Рубиновый микрофон"

| Фото: Центра культуры и творчества «Тюмень» | Фото: Центра культуры и творчества «Тюмень»

Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает на гала-концерт фестиваля "Рубиновый микрофон", который начнется в Доме культуры и творчества "Торфяник" 23 мая в 14 часов.

Как рассказали в пресс-службе Центра культуры и творчества "Тюмень", в рамках концерта пройдет церемония награждения участников, а также свое творчество представят лучшие конкурсанты. В этом году темой фестиваля-конкурса стала "Люблю тебя, моя Сибирь, моя земля людей счастливых".

Фестиваль-конкурс самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон" проводится в рамках 75-летия полного снятия блокады Ленинграда, Года театра и 75-летия образования Тюменской области.

Напомним, фестиваль "Рубиновый микрофон" проходил в течение трех дней. За это время выступили тюменский городской клуб ветеранов, творческие коллективы ветеранских организаций и творческие коллективы Домов культуры "Орфей", "Водник", "Торфяник", "Поиск", а также Центра русской культуры, Центра культуры и искусства "Современник", Дворцов культуры "Строитель" и "Нефтяник".

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