Тюменца осудили в Югре за мошенничество в Интернете

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Жителя Тюмени признали виновным в мошенничестве в Югорске, сообщает прокуратура ХМАО.

С мая по ноябрь 2018 года мужчина размещал в Интернете объявления, содержащие недостоверные сведения о продаже строительных материалов по заниженной цене.

Злоумышленник убеждал звонивших ему людей в необходимости предоплаты. В результате 12 жителей автономного округа перевели на счет тюменца более 400 тыс. рублей.

Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю Тюмени четыре года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.