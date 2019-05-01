Тюменца осудили в Югре за мошенничество в Интернете
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Жителя Тюмени признали виновным в мошенничестве в Югорске, сообщает прокуратура ХМАО.
С мая по ноябрь 2018 года мужчина размещал в Интернете объявления, содержащие недостоверные сведения о продаже строительных материалов по заниженной цене.
Злоумышленник убеждал звонивших ему людей в необходимости предоплаты. В результате 12 жителей автономного округа перевели на счет тюменца более 400 тыс. рублей.
Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил жителю Тюмени четыре года лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.