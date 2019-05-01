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Более двухсот спортсменов станут участниками чемпионата УФО по дзюдо

Спорт, 08:51 23 мая 2019

tyumen-judo.ru | Фото: tyumen-judo.ru

Более 200 дзюдоистов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов станут участниками чемпионата УФО по дзюдо среди мужчин и женщин в ЦОП "Тюмень-дзюдо" 25 мая, сообщают организаторы.

Сборную команду Тюменской области представят более 50 атлетов из школ и клубов дзюдо Тюмени и Тобольска. В составе команды "ЦОП "Тюмень-дзюдо" будут бороться спортсмены, имеющие в своем активе медали международных и всероссийских состязаний: Алина Сергеева и Юлия Куняева, Айгуль Куценко, Шамиль Зилфикаров и другие.

Спортсмены, занявшие призовые и пятые места, как у мужчин, так и у женщин, получат путевки на чемпионат России, который пройдет в Назрани в начале сентября.

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# дзюдо , ЦОП Тюмень-дзюдо , чемпионат

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