Более ста проектов представили тюменцы на конкурс "Моя идея"

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

109 проектов представили жители юга Тюменской области на конкурс "Моя идея". Инициативы, которые получат средства на реализацию, объявят 25 мая, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Среди предложенных идей есть создание сайта-путеводителя по Текутьевскому кладбищу, фестиваль социального танца, соревнования по керлингу и болотному футболу и другие.

Очная защита проектов проходила в течение двух дней. Из 109 заявок прошли 87, из них 31 идея — от жителей муниципальных образований, а 56 — от тюменских сообществ, 20 из которых заявили крупные городские события численностью от 200 человек.

Проекты в конкурсе оценивают 13 экспертов: представители власти, СМИ, молодежные сообщества и общественные организации.

"В этом году мы увидели множество инициатив, которые могут улучшить жизнь в нашем регионе через работу с разным слоями населения. Каждый проект направлен на определенную целевую аудиторию, каждая идея социально важна, и в совокупности именно эти инициативы способны менять наш регион", — прокомментировал член экспертной комиссии, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям Владислав Татаринцев.

Наиболее популярными темами стали социальные проекты, направленные на поддержку детей, нуждающихся в помощи и поддержке, а также на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Также предлагали спортивные, образовательные и творческие события. Многие проекты направлены на развитие сферы добровольчества и волонтерства.

Результаты очной защиты станут известны 25 мая на церемонии награждения, которая пройдет в бизнес-центре "Парус".