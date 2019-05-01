Более ста проектов представили тюменцы на конкурс "Моя идея"
109 проектов представили жители юга Тюменской области на конкурс "Моя идея". Инициативы, которые получат средства на реализацию, объявят 25 мая, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".
Среди предложенных идей есть создание сайта-путеводителя по Текутьевскому кладбищу, фестиваль социального танца, соревнования по керлингу и болотному футболу и другие.
Очная защита проектов проходила в течение двух дней. Из 109 заявок прошли 87, из них 31 идея — от жителей муниципальных образований, а 56 — от тюменских сообществ, 20 из которых заявили крупные городские события численностью от 200 человек.
Проекты в конкурсе оценивают 13 экспертов: представители власти, СМИ, молодежные сообщества и общественные организации.
"В этом году мы увидели множество инициатив, которые могут улучшить жизнь в нашем регионе через работу с разным слоями населения. Каждый проект направлен на определенную целевую аудиторию, каждая идея социально важна, и в совокупности именно эти инициативы способны менять наш регион", — прокомментировал член экспертной комиссии, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям Владислав Татаринцев.
Наиболее популярными темами стали социальные проекты, направленные на поддержку детей, нуждающихся в помощи и поддержке, а также на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Также предлагали спортивные, образовательные и творческие события. Многие проекты направлены на развитие сферы добровольчества и волонтерства.
Результаты очной защиты станут известны 25 мая на церемонии награждения, которая пройдет в бизнес-центре "Парус".