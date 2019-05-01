Тюменец выплатил алименты после ареста автомобиля

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Мужчина полностью оплатил долг по алиментам после ареста приставами автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В 2001 году тюменец бросил свою семью с годовалым малышом. Все это время он не платил алименты. Когда с зарплаты мужчины впервые удержали сумму невыплаченных алиментов, он сам обратился в службу судебных приставов за разъяснениями.

Но вместо частичных выплат своему сыну мужчина купил второй автомобиль для своей новой жены. Чтобы скрыть покупку, он выставил авто на продажу в салон, откуда и был произведен арест имущества приставами-исполнителями. Мужчина полностью выплатил бывшей жене задолженность.