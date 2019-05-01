Футболисты "Тюмени" обеспечили себе участие в Лиге чемпионов

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Две победные игры позволили МФК "Тюмень" пробиться в решающий раунд плей-офф чемпионата российской Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

20 и 21 мая тюменцы одолели соперника по полуфиналу "Динамо Самару" с результатами 5:3 и 3:1, соответственно. Таким образом, лидеры противостояния довели счет в серии до трех побед.

Этот успех позволил сибирякам выйти в финал и забронировать себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.