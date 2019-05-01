Ишимец воспользовался чужой банковской картой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, нашедшего чужую банковскую карту, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась 26-летняя жительница Ишима, потерявшая банковскую карту. Через некоторое время она стала получать смс-оповещения о снятии денег. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный ишимец. Он нашел карту и расплачивался за покупки в разных магазинах. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.