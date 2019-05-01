  • 22 мая 201922.05.2019среда
  • USD64,5372
    EUR71,9654
  • В Тюмени 6..8 С 1 м/с ветер юго-западный

Ишимец воспользовался чужой банковской картой

Происшествия, 15:38 22 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, нашедшего чужую банковскую карту, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась 26-летняя жительница Ишима, потерявшая банковскую карту. Через некоторое время она стала получать смс-оповещения о снятии денег. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный ишимец. Он нашел карту и расплачивался за покупки в разных магазинах. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банковские карты , Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 22.05.2019Житель Омутинского района получил российский паспорт спустя сорок лет
16:21 22.05.2019Ревнивый ямалец устроил поножовщину в гостях
15:38 22.05.2019Ишимец воспользовался чужой банковской картой
14:21 22.05.2019В Тюмени осудят машиниста автогрейдера за смертельное ДТП на трассе