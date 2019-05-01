Четыреста шахматистов соберутся на турнире в ТВВИКУ

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

400 участников соберутся на матчевой встрече по шахматам среди горожан и представителей Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) 11 июня, сообщают организаторы.

Участников матча в ТВВИКУ ждут не только соревнования, но и мастер-классы, фотосессия.

Заявки на участие в состязаниях можно подать по электронной почте chess72@mail.ru (Рыжова Наталья Григорьевна) до 7 июня.

К участию во встрече допускаются жители Тюмени в возрасте от семи лет и старше и представители ТВВИКУ, имеющие навыки игры в шахматы на уровне 3-го юношеского разряда. Встреча проводится одновременно для 400 участников на 200 досках без шахматных часов.