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Почта России запустила акцию ко Дню защиты детей

Общество, 17:18 23 мая 2019

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Тюменцы смогут подарить подписку на газеты и журналы детям. Акцию к Международному дню защиты детей проводит Тюменский филиал "Почты России", сообщают организаторы.

"Мы призываем тюменцев принять участие в благотворительной акции и внести свой небольшой вклад в доброе дело. Участники акции смогут подарить ребятам возможность узнавать мир, читать и проводить время с пользой с любимыми изданиями. Стоимость востребованных детских газет и журналов невысока – от 100 рублей, но она существенна, если речь идет о поддержке тех, кто в ней особо нуждается. Оформляя подписку детям, не забывайте и о взрослых. Им не менее интересно узнавать новости и новые знания", – отметил директор УФПС Тюменской области Андрей Ершов.

Принять участие в акции может любое юридическое или физическое лицо. Оформить подписку можно в почтовом отделении либо на сайте, выбрав Тюменскую область и оплатив издание банковской картой.

Добавим, подписку на любимые газеты и журналы в эти дни можно оформить также для себя или близких. До 26 мая продлится декада подписки. Все желающие смогут подписаться на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года со скидками до 40 %.

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# акция , дети , подписка , Почта России

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