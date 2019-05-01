Бывшие авиаторы пожаловались Сергею Корепанову на отсутствие в Тюмени клуба летчиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Педагоги дополнительного образования организации "Алый парус", бывшие летчики, озабоченные недостаточной профориентацией по авиационному направлению, пришли на прием к председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову, сообщает Тюменская облдума.

Педагоги рассказали о том, что в 2019 году из 16 учеников, которые за полтора года прошли курс специализированной подготовки (аэродинамика, самолетостроение и другое), семь человек намерены поступать в высшие и средние учебные заведения гражданской и военной авиации. Посетители констатировали, что клубы юных летчиков есть в Челябинске, Екатеринбурге, Ижевске, Перми, а в Тюмени – нет.

По словам ветеранов отрасли, наблюдается нехватка кадров в авиации. Пенсионеры готовы заниматься любимым делом и возрождать профориентацию, тем более что в ДОСААФ имеется класс, организация предоставляет для занятий аэродром. "После прохождения медицинской комиссии – прыжки и полеты, их надо обязательно вводить в курс, это учитывается дополнительными баллами при подаче документов в авиационные учебные заведения", – поделились преподаватели.

Сергей Корепанов посоветовал бывшим авиаторам для расширения объема и масштаба их деятельности обратиться за содействием в департамент образования и науки Тюменской области.

Многие посетители приходят на прием к председателю регионального парламента повторно. На этот раз люди консультировались о том, как поставить дом на кадастровый учет побыстрее, как разместить остановку в садоводческом товариществе. Также были просьбы об оказании материальной помощи. Тюменцы узнавали об условиях получении звания ветерана труда, группы инвалидности.

Все заявители получили подробные разъяснения. Депутат сообщил им о своем решении оказать содействие в ряде вопросов.