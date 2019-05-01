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Фиктивный директор фирмы предстанет перед судом

Происшествия, 18:19 23 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

45-летний житель Нижнетавдинского района, который согласился стать фиктивным директором фирмы в Тюмени, предан суду, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, селянин, имея 9 классов образования, по предложению дельца за вознаграждение в сентябре 2017 года стал номинальным директором и учредителем фирмы. Кроме того, он открыл счета в банках.

Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ч. 1 ст.173.2 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные работы на срок до 2 лет.

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# Нижнетавдинский район , прокуратура , уголовное дело , фиктивный директор

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