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Российские хоккеисты выиграли команду США на ЧМ

Спорт, 08:42 24 мая 2019

РИА Новости | Фото: РИА Новости

Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира в Словакии, обыграв в матче 1/4 финала команду США, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэд Скжей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).

Хоккеисты сборной России выиграли восьмой матч из восьми на турнире, все победы были одержаны в основное время.

Полуфинал между сборными России и Финляндии пройдет 25 мая.

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# хоккей , чемпионат мира по хоккею

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