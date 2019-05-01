Российские хоккеисты выиграли команду США на ЧМ

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Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира в Словакии, обыграв в матче 1/4 финала команду США, передает РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). У победителей шайбы забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (16), Кирилл Капризов (42) и Михаил Григоренко (48). У американцев отличились Брэд Скжей (23), Ноа Хэнифин (46) и Алекс Дебринкэт (58).

Хоккеисты сборной России выиграли восьмой матч из восьми на турнире, все победы были одержаны в основное время.

Полуфинал между сборными России и Финляндии пройдет 25 мая.