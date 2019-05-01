В Гилевской роще установят арт-объект для сбора общественного мнения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-объект для сбора общественного мнения в виде железного дерева появится в Гилевской роще в Тюмени 25 мая, сообщает администрация города.

Железное дерево будет располагаться возле мангальной зоны (рядом с пешеходным мостом).

Крона арт-объекта разбита на несколько частей – функциональных зон, которые могут появиться в лесопарке. Так, тюменцы смогут принять участие в опросе и поделиться своим мнением о дальнейшем развитии парка, опустив шишку внутрь.

Раскрасят арт-объект жители Тюмени вместе с руководителем Управления градостроительного планирования Артемом Павлюченко и молодежным сообществом "Люди Y", потенциальными участниками форума "Утро".

Напомним, 17 мая прошла первая дизайн-сессия, посвященная изменениям Гилевской рощи. Участники разрабатывали варианты функционально-эмоционального наполнения парка. Среди идей тюменцев: дендропарк, детская железная дорога, пункты скорой помощи, электрокары, зоны тихого отдыха, гамаки, фудкорт, концертная площадка, канатная дорога, лодочная станция, экотропа.

Кроме того, любой желающий может принять участие в онлайн-опросе и поделиться своим видением реновации парка. Проголосовать можно на портале "Я решаю", выбрав "Каким ты видишь городской парк?".

31 мая состоится вторая дизайн-сессия, где организаторы городских событий, экологические, спортивные и туристические сообщества, дизайнеры, архитекторы, а также активные тюменцы проработают образ Гилевской рощи.

Напомним, инициативные и неравнодушные горожане уже принимали участие в благоустройстве таких общественных мест, как обновленные в центре города скверы Александра Моисеенко, Ветеранов энергетики, Петра Потапова и созданные на пустырях сквер Льва Ровнина и Серебряные ключи. Как отмечает глава города Руслан Кухарук, именно предложения тюменцев раскрыли потенциал этих пространств, что помогло сделать их интересными в наполнении функциональных зон и доступными каждому.