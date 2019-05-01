Соревнования по ночному ориентированию пройдут на базе "Аванпоста"

| Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области во ВКонтакте

Соревнования по ночному ориентированию в этот раз пройдут на базе Центра "Аванпост" 24 мая, старт в 22 часа 30 минут.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.

"В прошлом году было более 150 участников, думаю, в этом году будет еще больше, потому что соревнования пройдут ближе к городу, - рассказал он. - Ночное ориентирование - это соревнования на выбор: каждому участнику дадут карту с 10 контрольными пунктами, участникам разной возрастной группы нужно будет найти эти пункты".

В соревнованиях примут участие дети от 12 лет, возраст взрослых, как отмечают организаторы, не важен.

"На финише у спортсменов должно быть в карте не менее шести отметок разноцветными фломастерами. Если же четыре и меньше, результат аннулируется", - отметил Леонид Кобелев.

Победителей отметят дипломами и медали с символами Тюменской области, которые подготовил Центр спортивной подготовки.

25 мая с 13 часов для любителей спортивного ориентирования в Центре "Аванпост" пройдут еще одни соревнования.

"Соревнования по тропам для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они ходят и ездят на колясках по асфальтовым дорожкам и решают задачи: есть три призмы и нужно определить, какая из них соответствует центру круга на карте. К нам приедут 10 человек из Упорово – постоянные участники этих соревнований", - поделился председатель Федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.

Анжела Лебедева