Тюменская городская дума разработала новое положение о наказах депутатам

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Новая редакция положения о наказах позволит учесть обращения всех жителей города. А не исполненные предшественниками наказы будут переходить к депутатам следующего созыва. Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету начальник отдела правовой и экономической экспертизы аппарата думы Иван Дзуман.

В новом документе депутаты предлагают избирателей называть жителями: в улучшении условий и качества жизни заинтересованы все, а не только те, кто пользуется избирательным правом. Принципиальное новшество в том, что в перечень наказов войдут только соответствующие полномочиям муниципалитета. Вопросы, требующие решения на региональном или федеральном уровне, депутаты могут взять на личное исполнение. Этот список будет публиковаться на сайте думы. Не исполненные наказы будут переходить депутатам следующего созыва.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко отметила, что положение получилось очень емким, логичным, в нем четко прописан порядок и сроки приема наказов, их предоставления на рассмотрение главе города. "Это не просто декларирующий документ, а очень хороший рабочий инструмент. Думаю, у него будет долгая жизнь", – прокомментировала Оксана Величко.

Вопрос о принятии документа будет рассмотрен на заседании думы 29 мая.

Татьяна Тихонова