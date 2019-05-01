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Александр Моор: важно сберечь и передать следующим поколениям любовь к родной речи, истории и культуре

Губернатор, 11:38 24 мая 2019

Создатели первой азбуки Кирилл и Мефодий заложили основу для развития многогранной славянской культуры. Новая эпоха просвещения началась на Руси с появлением письменности, которая способствовала укреплению обычаев и традиций наших предков, дальнейшему развитию русского языка и литературы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

По словам главы региона, сегодня этот праздник содействует взаимопониманию и диалогу культур многонациональной России, сохранению богатого духовного наследия всех народов нашей страны.

"Нам важно сберечь и передать следующим поколениям любовь к родной речи, истории и культуре, чувство гордости за свое Отечество. Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия, новых свершений и добрых дел на благо Тюменской области и России!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День славянской письменности и культуры

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