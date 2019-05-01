Экскурсии на предприятия для тюменских учеников агроклассов станут регулярными

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Для тюменских учеников агроклассов организуют экскурсии на предприятия. Они станут регулярными.

В Тюменской области проект начали реализовывать с 2014 года при поддержке областных департаментов АПК и образования и науки, предприятий и организаций аграрного комплекса.

В мае ученики посетили молочно-товарный комплекс компании "Дамате" на 4 тыс. 600 голов дойного стада. Ребят познакомили с современным животноводческим комплексом и технологиями, а также рассказали о профессиях.

Директор комплекса Андрей Зайцев показал детям большую карусель на 72 доильных места и рассказал о том, как происходит процесс доения. Ребята посетили стойла для коров и увидели, как за ними ухаживают. Сотрудники продемонстрировали, как готовится корм для животных, рассказали, о важности полноценного питания, чтобы молоко было вкусным и полезным.

Специалисты ООО "Тюменские молочные фермы" с 2017 года на регулярной основе принимают школьные коллективы. Напомним, что все экскурсии для гостей абсолютно бесплатны. Попасть на такую экскурсию просто. Достаточно позвонить по номеру телефона ООО "Тюменские молочные фермы", указанному на сайте ГК "Дамате", сделать заявку о желании посетить молочную ферму, затем специалисты в короткие сроки организуют познавательное мероприятие с заботой о безопасности детей и с соблюдением строгих требований к организации производственного процесса.

В 2017 году в Тюменской области ГК "Дамате" ввела в эксплуатацию крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов дойного стада. Проект был реализован совместно с компанией Danonе, которая выкупает весь произведенный объем молока.

Обучение в агроклассах – одна из форм реализации проекта "Агропоколение", который направлен на внедрение профориентационных мероприятий по специальностям агротехнического профиля, создание условий для профессионального самоопределения ребят и формирования мотивации к дальнейшему трудоустройству на селе.