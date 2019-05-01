Из-за порыва воздушного ресивера в автобусе в Тюмени пострадала женщина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина 1981 года рождения пострадала при взрыве воздушного ресивера в салоне автобуса №25. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

По данным ведомства, 7 часов 45 минут на перекрестке ул. Пермякова и 30 лет Победы в автобусе 25 маршрута произошел порыв воздушного ресивера в салоне под обшивкой.

Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала о состоянии пострадавшей. "Вызов поступил в 7 часов 50 минут. Пациентку доставили в ОКБ №2, где она прошла комплексное обследование. Серьезные травмы исключены. Диагностирована контузия уха и ушиб колена. После оказания необходимой медицинской помощи пациентку направили на амбулаторное наблюдение", —сообщила Александра Малыгина.

Инна Пахомова