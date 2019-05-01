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Тюменские школьники узнали, как поступить в учебные заведения МЧС

Общество, 16:32 26 мая 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

О требованиях к будущим пожарным и спасателям, а также поступлении в учебные заведения МЧС рассказали школьникам сотрудники 32-го отряда ФПС по Тюменской области на профориентационном занятии в центре "Аванпост", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Ребята на данном этапе определяют предметы для дальнейшего более углубленного изучения и сдачи ЕГЭ. Мы приехали в гости, чтобы встретиться с сотрудниками пожарной охраны и как можно больше узнать о профессии пожарного, сотрудника МЧС, чтобы определиться с выбором профессии", - пояснили педагоги-организаторы школы.

О своей работе рассказал и показал пожарно-техническое вооружение боевых машин инспектор по боевой и физической подготовке Дмитрий Богомолов. Он сообщил школьникам, как поступить в Уральский институт ГПС, обстоятельно и подробно рассказал об учебных заведениях МЧС России и учебных предметах, которые необходимо знать на пятерку, чтобы набрать достаточные баллы и поступить в вузы.

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# профориентация

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