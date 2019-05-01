Ишимец перевел мошенникам деньги за одобренный кредит

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 55 тыс. рублей похитили мошенники у жителя Ишима, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина нашел сайт с потребительскими кредитами. Потерпевший оставил заявку и контактные данные. Через некоторое время с ним связался менеджер и сообщил, что гражданину одобрен кредит, для открытия счета необходимо перечислить деньги. Потерпевший сделал платеж.

Сотрудник банка звонил еще несколько раз и просил перечислить средства в счет оплаты сбора пакета документов, курьерской доставки. Заявитель совершал платежи и даже не заметил, что ему звонили с разных телефонных номеров. Сумма ущерба составила более 55 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело