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Ишимец перевел мошенникам деньги за одобренный кредит

Происшествия, 13:48 27 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 55 тыс. рублей похитили мошенники у жителя Ишима, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина нашел сайт с потребительскими кредитами. Потерпевший оставил заявку и контактные данные. Через некоторое время с ним связался менеджер и сообщил, что гражданину одобрен кредит, для открытия счета необходимо перечислить деньги. Потерпевший сделал платеж.

Сотрудник банка звонил еще несколько раз и просил перечислить средства в счет оплаты сбора пакета документов, курьерской доставки. Заявитель совершал платежи и даже не заметил, что ему звонили с разных телефонных номеров. Сумма ущерба составила более 55 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело

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# Ишим , мошенничество

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