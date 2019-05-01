  • 27 мая 201927.05.2019понедельник
  • USD64,6106
    EUR72,3186
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер южный

Житель Абатского района угнал автомобиль у знакомой

Происшествия, 16:32 27 мая 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Абатском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный мужчина решил прокатиться на автомобиле своей знакомой, который она оставила возле дома. Ключи хозяйка ВАЗ-21051 оставила в замке зажигания, что и позволило злоумышленнику беспрепятственно уехать. Когда автоинспекторы остановили автомобиль, водитель не смог предъявить документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Абатский район , угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 27.05.2019Югорчанина осудили за покупку гашиша
16:32 27.05.2019Житель Абатского района угнал автомобиль у знакомой
15:38 27.05.2019В Югре мигрант пытался дать взятку сотруднику полиции
15:16 27.05.2019В Ярковском районе пенсионеры лишились денег при продаже козы