Житель Абатского района угнал автомобиль у знакомой

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, задержали в Абатском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный мужчина решил прокатиться на автомобиле своей знакомой, который она оставила возле дома. Ключи хозяйка ВАЗ-21051 оставила в замке зажигания, что и позволило злоумышленнику беспрепятственно уехать. Когда автоинспекторы остановили автомобиль, водитель не смог предъявить документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.