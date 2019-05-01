Афиша Тюмени на июнь: премьера в драмтеатре и закрытие симфонического сезона

| Фото: Афиша Тюмень | Фото: Афиша Тюмень

Концертный и театральный сезоны закроются в Тюмени в июне. Но ценители искусства все же смогут выбрать для себя мероприятия по душе. В театре кукол состоится веселый праздник детства, в ДК "Нефтяник" пройдет завершающий концерт сезона "Дню России посвящается", а театралов ожидает премьера в драмтеатре. Подробнее – в подборке самых интересных событий, представленной Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

В первый день лета тюменский драмтеатр покажет малышам и их родителям спектакль "Кот в сапогах". Кто еще не знает историю про хитрого, ловкого, проворного смельчака? Кто хочет хоть раз увидеть его, познакомиться и подружиться? Приходите на веселый мюзикл "Кот в сапогах" в Тюменский драматический театр и вам расскажут о том, как дружба и преданность умеют творить настоящие чудеса!

Ко Дню защиты детей 1 июня театр кукол представит насыщенную программу для юных тюменцев. Празднество ждет детей либо на улице, либо в фойе (по погодным условиям). Сказочные персонажи встретят детей перед началом программы. Помимо чудесного настроения всех ждут игры, конкурсы и танцы. А после программы состоится показ спектакля "Малыш и Карлсон".

Тюменцев приглашают отправиться в увлекательное путешествие по золотым страницам истории отечественной мультипликации. Вместе с Тюменским филармоническим оркестром, хоровой капеллой и ансамблем талантливых вокалистов Sunrise гости окунутся в детство, полное интересных сюжетов и захватывающих приключений. Концерт "Мультсимфония" придется по душе слушателям, которые разделяют любовь к вечным путешественникам Бременским музыкантам, а также всем, кто замирает при виде заставки киностудии "Союзмультфильм".

Закрытие симфонического сезона в этом году состоится на сцене ДК "Нефтяник" 5 июня. Концерт "Дню России посвящается" - отличная возможность вновь насладиться игрой Тюменского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Евгения Шестакова.

А в середине месяца ценителей репертуара драмтеатра ожидает премьера. Спектакль "Испанская баллада" расскажет зрителям о большой любви, торжествующей над мраком предрассудков и суеверий, над мелкими корыстными расчетами и крупными политическими интригами.

Ярким событием июня станут гастроли Пермского академического "Театра-Театра". Актеры сыграют на сцене драмтеатра спектакли: "Маленькие трагедии", "Карлик Нос", Jesus Christ Superstar, "Сказка о царе Салтане", "Монте-Кристо" и "Калигула".