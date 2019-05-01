Волонтеры собрали более ста килограммов помощи для приюта "Лучший друг"

| Фото: организаторы акции | Фото: организаторы акции

Более 100 кг помощи для животных привезли в тюменский приют "Лучший друг" волонтеры 26 мая. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал координатор акции "Посылка лучшему другу", руководитель команды "Зооволонтеры ТюмГУ", волонтер Лиги добровольцев ТюмГУ Владислав Сиюткин.

"Общая численность волонтеров достигла 40 человек — за полгода акции это рекорд! Благодаря стараниям студентов в институтах и общежитиях ТюмГУ было собрано более ста килограммов помощи животным приюта. Это крупы, лекарства, наполнители. Свою лепту внесли и ребята из "Моей территории"", — сказал он.

| Фото: организаторы акции | Фото: организаторы акции

Зооволонтеры провели в приюте полтора часа: гуляли с собаками, играли с кошками, прибрали территорию и вольеры.

| Фото: организаторы акции | Фото: организаторы акции

По словам Владислава Сиюткина, студенты ТюмГУ посещают приют "Лучший друг" еженедельно на протяжении двух лет. Акцию "Посылка лучшему другу" запустили в декабре 2018 года. Она проводится раз в месяц. Следующая акция запланирована на конец июня.

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Инна Пахомова